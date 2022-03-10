Белоруссия не допустит "удара в спину" российским военным, заявил Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время совещания с руководством Министерства обороны страны заявил, что Минск не может допустить "удара в спину" Вооружённым силам РФ, участвующим в спецоперации на Украине.

По его словам, Белоруссия должна сделать всё, чтобы ВСУ не смогли "перерезать пути снабжения" российской армии.

"Мы должны проконтролировать, чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Также глава Белоруссии потребовал от сотрудников Минобороны обеспечить должный уровень боевой готовности Вооружённых сил страны.

"Спокойно не будет", — подчеркнул президент.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины, а также призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен