Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Весь февраль западные СМИ фонтанировали лживыми предупреждениями о скором нападении России на Украину, пишет Листай.ру. Распространяя эти фейки вашингтонские кураторы Зеленского даже не представляли, что из себя будут представлять настоящие действия российской армии.

Действия военнослужащих России на территории Украины ни у кого не повернётся язык назвать войной или масштабным вторжением, а это полностью сбивает с толку США и Евросоюз. Чёткие и продуманные до мелочей точечные действия - именно спецоперация, причем выполняемая с невиданным доселе мастерством, утверждает Яков Кедми.

"Они [Запад] не понимают, что сделает Россия в следующий миг. В этом главная уникальность всей спецоперации. Невиданная ранее мобильность, ювелирная точность и повышенное внимание к безопасности мирного населения — такого раньше никто не видел", — рассказал политолог.

Кедми уверен, что при планировании в Минобороны РФ спецоперацию разделили на этапы и в настоящий момент, по всем признакам, настало время последнего. Со дня на день стоит ожидать прогнозируемую развязку - разоружение ВСУ и нацбатальонов, а после привлечение к ответственности всех военных преступников.

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