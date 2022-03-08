ВСУ и националисты разбегаются перед чеченскими подразделениями

Боестолкновения украинских националистов с подразделениями из Чечни приводят к серьёзным потерям среди нацбатов. Публикуемые чеченскими бойцами кадры с передовой наводят ужас на солдат ВСУ и националистов.

Ранее сообщалось, что для помощи российской армии при проведении спецоперации в Донбассе направлены чеченские бойцы в количестве 12 000 человек. Ролик с площади в Грозном, где Рамзан Кадыров напутствовал несколько тысяч военнослужащих, оказал сокрушительный психологический удар по сознанию украинских националистов, пишет OMSnews. В настоящее время они всеми силами пытаются уклониться от боевых действий, опасаясь чеченских бойцов.

На своей странице в социальной сети глава Чеченской Республики регулярно публикует фотографии с трофейной техникой и другим военным имуществом противника. Чеченские военнослужащие также радуют подписчиков роликами и снимками с военными трофеями. Таким образом они не только помогают Вооруженным силам РФ, но и показывают огромное информационное давление на ВСУ и нацбаты. По словам ополченцев Донбасса, чеченские солдаты - "настоящие викинги", которые отлично воюют.

Ранее Рамзан Кадыров обратился к украинцам и выразил им глубокое уважение от всего чеченского народа. Он заверил, что чеченские войны пришли на Украину для защиты граждан от националистических бандформирований, которые захватили власть в стране.

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