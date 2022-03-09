КНР не станет поддерживать американские санкции против российских предприятий, заявил Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев, комментируя Pravda. Ru угрозы Вашингтона в адрес Китая в случае несоблюдения им ограничительных мер в отношении РФ.
"Что касается Китая, здесь позиция однозначная, она чётко выражена и министром иностранных дел Ван И. …Уже делаются соответствующие заявления представителями МИД Китая… Никакой конкретной поддержки по санкциям в отношении российских предприятий не будет", — сказал эксперт.
При этом он допустил возможность прекращения сотрудничества с РФ отдельных китайских компаний, чей бизнес ориентирован в первую очередь на США.
"Они между сотрудничеством с Россией и США выберут США, поскольку у них там просто больше рынков и так далее. И их в этом плане никто ругать в Китае не будет", — сказал Санакоев.
Вместе с тем он подчеркнул, что в КНР обязательно найдут компании, которые заменят уходящие с российского рынка.
"В целом, Китай, конечно, будет максимально развивать сотрудничество с Россией", — заявил эксперт.
Ранее глава министерства торговли США Джина Раймондо пригрозила Китаю жёсткими мерами в случае, если он не поддержит антироссийские санкции.
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