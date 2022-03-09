США грозят Китаю жёсткими мерами, если он не присоединится к санкциям против РФ

Против китайских компаний будут применены самые жёсткие меры, если они откажутся поддержать санкции против России. Об этом предупредила глава министерства торговли США Джина Раймондо в беседе с изданием The New York Times.

Министр пригрозила, что если Белый дом узнает, что китайская корпорация SMIC, производящая полупроводники и базирующаяся в Шанхае, осуществляет экспорт своей продукции в Россию, он её "просто закроет", чтобы помешать поддержать РФ использованием программного обеспечения и оборудования.

Американский министр уверена, что это станет настоящим ударом для экономики Китая.

"Это нанесёт сокрушительный удар по возможностям Китая производить эти чипы", — уверена Раймондо.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что западные страны делают всё возможное, чтобы склонить Китай на свою сторону.

Об этом же говорил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который просил министра иностранных дел Китая Ван И повлиять на Россию в свете ситуации с Украиной, уговорив российское руководство вывести оттуда свои войска.

21 февраля президентом РФ Владимиром Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россией была начата спецоперация на Украине после просьбы о помощи и защите глав республик Донбасса.

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