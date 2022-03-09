Главное следственное управление СКР займётся расследованием обстоятельств подготовки нацгвардии Украины к нападению на Донбасс.
По информации СКР, факт подготовки украинских военных к операции в Донбассе подтверждается секретным приказом командующего нацгвардии Украины Николая Балана, опубликованным Минобороны РФ.
Документ от 22 января 2022 года, адресованный киевскому, южному одесскому и западному территориальным управлениям нацгвардии Украины, содержит подробный план подготовки к наступлению в Донбассе, которое предполагалось провести в марте.
Сообщается, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.
Председатель Следственного комитета потребовал провести тщательное расследование обстоятельств преступных действий в отношении жителей ЛНР и ДНР, а также установить всех, кто причастен к подготовке наступления, для последующего привлечения их к ответственности.
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