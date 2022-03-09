Американские инструкторы натаскивали украинские войска, заявили в Минобороны

Инструкторы из США и Великобритании натаскивали украинские соединения, которые планировалось использовать в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, тренировки украинских десантно-штурмовых войск по программам подготовки "натовского стандарта" проходили во Львове с 2016 года.

"Речь идёт о батальонно-тактической группе 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины", — пояснил Конашенков.

В распоряжении Министерства обороны РФ оказались военные документы. Их опубликовали на сайте ведомства. В материалах сказано, что батальонно-тактическую группу планировалось впоследствии переподчинить 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, чтобы использовать в ходе наступления "операции объединённых сил" в Донбассе.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет сообщал, что президент РФ Владимир Путин, начав спецоперацию по демилитаризации Украины, опередил вторжение ВСУ в Донбасс.

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