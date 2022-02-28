Путин на сутки опередил вторжение украинских военных в Донбасс, заявили в ГД

Глава РФ Владимир Путин, начав военную спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля, на сутки опередил вооружённое вторжение ВСУ в ДНР и ЛНР. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, если бы спецоперация России стартовала чуть позже, то украинские силовики первыми бы пошли в атаку, передаёт РИА Новости.

"Армия Украины уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса", — сказал политик.

Он не исключил, что Украина начала разработку ядерного оружия, так как необходимая инфраструктура сохранилась на территории страны со времён СССР. Его создание нужно пресечь, убеждён Шеремет, ведь в руках "националистического и террористического государства" оно может привести к катастрофе.

24 февраля российский лидер Путин объявил о своём решении начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Он отметил, что вся ответственность за возможное кровопролитие будет на Киеве.

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