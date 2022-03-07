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Автор Юлия Миленина

Зеленский призвал принять новый пакет санкций против России

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении призвал западных партнёров принять новые санкции в отношении России. По его словам, такие меры помогут остановить спецоперацию по демилитаризации.

Зеленский призвал принять новый пакет санкций против России

Глава Украины отметил, что власти РФ не отказываются от своих требований и планов. Как подчеркнул Зеленский, "ради мира" нужны новые санкционные шаги. Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале политика.

"Бойкот российского экспорта, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго… Бойкот импорта в Россию", — такие санкции предложил ввести украинский президент в отношении РФ.

С 24 февраля по решению российского лидера Владимира Путина ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства порекомендовал представителям ВСУ добровольно сдавать оружие и воссоединяться со своими семьями.

В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что российская армия наносит удары лишь по военным объектам Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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