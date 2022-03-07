Зеленский призвал принять новый пакет санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении призвал западных партнёров принять новые санкции в отношении России. По его словам, такие меры помогут остановить спецоперацию по демилитаризации.

Глава Украины отметил, что власти РФ не отказываются от своих требований и планов. Как подчеркнул Зеленский, "ради мира" нужны новые санкционные шаги. Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале политика.

"Бойкот российского экспорта, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго… Бойкот импорта в Россию", — такие санкции предложил ввести украинский президент в отношении РФ.

С 24 февраля по решению российского лидера Владимира Путина ВС РФ проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства порекомендовал представителям ВСУ добровольно сдавать оружие и воссоединяться со своими семьями.

В Минобороны РФ неоднократно сообщали, что российская армия наносит удары лишь по военным объектам Украины.

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