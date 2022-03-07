Евросоюз обсуждает усиление санкций против РФ, заявили во Франции

Руководитель французского Минфина Брюно Ле Мэр заявил, что представители Евросоюза уже приступили к обсуждению вопроса об усилении санкций в отношении РФ.

По его словам, министры финансов стран ЕС рассматривают различные варианты дальнейших действий, однако конкретные планы пока остаются в секрете. Политик отметил в интервью BFMTV, что говорить об ограничительных мерах необходимо только тогда, когда решение уже принято.

"Ещё остаётся простор для действий. Мы работаем над этим с другими министрами финансов ЕС", — сказал Брюно Ле Мэр.

Он добавил, что 10-11 марта состоится саммит глав государств Евросоюза под председательством лидера Франции Эмманюэля Макрона. На этом мероприятии планируется продолжить рассмотрение дальнейших сценариев, связанных с антироссийскими санкциями.

Как подчеркнул руководитель Минфина Франции, санкции, которые уже введены против РФ, являются беспрецедентными и эффективными.

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