Последнюю группу наблюдателей ОБСЕ эвакуируют с Украины

Члены последней группы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ эвакуируют с Украины в ближайшее время, сообщили в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кроме того, территорию Незалежной покинет и команда руководства, которая, возглавляет группу наблюдателей.

"Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершён. Последняя оставшаяся группа — главный наблюдатель и команда высшего руководства — теперь покинет Украину", — цитирует сообщение представителей ОБСЕ "Интерфакс".

Решение об эвакуации сотрудников организации было принято ещё 24 февраля. Как сообщили в ОБСЕ, связано это с "ухудшением ситуации в сфере безопасности".

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