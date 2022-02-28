Эксперт: Европа пытается оставить энергетику "за скобками" при введении санкций

В ЕС, вводя санкции против РФ, стараются не затрагивать сферу энергетики, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, Европа пока пытается оставить энергетику "за скобками". Юшков отметил, что даже такой значимый проект, как газопровод "Северный поток-2", ещё не оказался под европейскими санкциями.

"Германия его остановила бюрократической уловкой… То есть официального запрета на эксплуатацию СП-2 нет. Пока никто не поднимает этот вопрос", — сказал эксперт в беседе с RT.

Он указал также, что Вашингтон не ввёл пока запрета на покупку нефти в РФ, поскольку она — второй после Канады крупнейший поставщик нефтепродуктов в США.

"Пока что для энергетики всё идёт довольно спокойно", — отметил Юшков.

На прошлой неделе, после признания РФ независимости ДНР и ЛНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики страны приостановить сертификацию "Северного потока-2", объяснив это решение необходимостью заново оценить риски для безопасности Германии в связи с изменившейся геополитической ситуацией.

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