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Автор Владимир Васютченко

Эксперт оценил последствия закрытия воздушного пространства ЕС для России

Мир

Закрытие Евросоюзом своего воздушного пространства для самолётов РФ негативно отразится на российской транспортной индустрии, но не останется без последствий и для самих западных стран, заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, комментируя Pravda.Ru новые санкции ЕС.

Эксперт оценил последствия закрытия воздушного пространства ЕС для России

"Последствия для транспортной индустрии будут самыми неблагоприятными", — сказал эксперт.

По его словам, в связи с закрытием для РФ воздушного пространства Европы появилась, в частности, проблема "застрявших" на её территории россиян.

"Много людей застряло в странах Европы. И сейчас Минтранс предпринимает меры для того, чтобы вывести этих людей другими видами транспорта", — рассказал Смирнов.

Он отметил также, что санкции, связанные с запретом на поставку запчастей для самолётов, могут негативно отразиться на авиаперевозках внутри страны.

"Запреты, которые грядут, с ремонтом техники,… приведут как раз к тому, что мы с вами сможем пересесть на собачьи и оленьи упряжки", — заявил эксперт.

Он добавил, что страны, закрывающие своё воздушное пространство для РФ, делают это по политическим мотивам, не всегда задумываясь о том, как этот шаг отразится на их экономике.

"Здесь, конечно, очень активно вмешалась и политика. Дело в том, что государства, не разбираясь, действуют автоматически, закрывают своё пространство, тем самым отягчая свою собственную финансовую судьбу", — сказал Смирнов.

Ранее Евросоюз заявил о закрытии своего воздушного пространства для самолётов РФ. 

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Почему западные санкции НЕ РАБОТАЮТ? Простой ответ
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз
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