Эксперт оценил последствия закрытия воздушного пространства ЕС для России

Закрытие Евросоюзом своего воздушного пространства для самолётов РФ негативно отразится на российской транспортной индустрии, но не останется без последствий и для самих западных стран, заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов, комментируя Pravda.Ru новые санкции ЕС.

"Последствия для транспортной индустрии будут самыми неблагоприятными", — сказал эксперт.

По его словам, в связи с закрытием для РФ воздушного пространства Европы появилась, в частности, проблема "застрявших" на её территории россиян.

"Много людей застряло в странах Европы. И сейчас Минтранс предпринимает меры для того, чтобы вывести этих людей другими видами транспорта", — рассказал Смирнов.

Он отметил также, что санкции, связанные с запретом на поставку запчастей для самолётов, могут негативно отразиться на авиаперевозках внутри страны.

"Запреты, которые грядут, с ремонтом техники,… приведут как раз к тому, что мы с вами сможем пересесть на собачьи и оленьи упряжки", — заявил эксперт.

Он добавил, что страны, закрывающие своё воздушное пространство для РФ, делают это по политическим мотивам, не всегда задумываясь о том, как этот шаг отразится на их экономике.

"Здесь, конечно, очень активно вмешалась и политика. Дело в том, что государства, не разбираясь, действуют автоматически, закрывают своё пространство, тем самым отягчая свою собственную финансовую судьбу", — сказал Смирнов.

Ранее Евросоюз заявил о закрытии своего воздушного пространства для самолётов РФ.

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