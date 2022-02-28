Хакеры Anonymous взломали сайты российских изданий

Группировка Anonymous атаковала сайты крупнейших российских агентств. Среди них оказались ТАСС, "Известия", Forbes, "Мел" и другие СМИ.

Если зайти на страницы агентств, можно увидеть призывы прекратить военную спецоперацию России в ЛДНР и на Украине. Помимо знака хакеров Anonymous, на странице ТАСС продемонстрировали надпись "неравнодушные журналисты России".

"Как и некоторые другие СМИ, мы столкнулись с атакой на наш сайт. Мы делаем всё возможное, чтобы устранить проблему как можно скорее", — написали в Telegram-канале Forbes.

Ранее представители Anonymous объявили кибервойну российскому правительству из-за его решения провести спецоперацию в Донбассе и на Украине. Предположительно, хакеры этого движения пытались взломать сайт RT.

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