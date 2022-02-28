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Автор Елена Федорова

В НАТО Зеленскому пообещали усилить военную поддержку Украины

Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским оценил смелость украинских вооружённых сил и заявил, что альянс усилит поддержку Незалежной.

В НАТО Зеленскому пообещали усилить военную поддержку Украины

"Я только что поговорил с президентом Зеленским и выразил ему высокую оценку смелости народа и вооружённых сил Украины. Союзники по НАТО усиливают поддержку ракетами противовоздушной обороны, противотанковым вооружением, а также гуманитарную и финансовую помощь", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса.

По итогам совещания 24 февраля постпреды НАТО приняли решение привести в исполнение оборонный план, в рамках которого на период кризиса в странах альянса будут размещены силы реагирования с целью защиты союзников. При этом Столтенберг пояснил, что на Украину контингент НАТО направлен не будет.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии должны пройти переговоры между Россией и Украиной. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. Однако ещё до начала переговоров украинская сторона поставила ультиматум РФ: немедленно отвести войска с территории Украины.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина йенс столтенберг владимир зеленский
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