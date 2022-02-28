Политолог Барабанов спрогнозировал итоги переговоров России и Украины

Вряд ли от российско-украинских переговоров, которые пройдут 28 февраля, стоит ожидать чего-то прорывного. Такое мнение выразил историк и политолог, заведующий кафедры политики Европейского союза МГИМО Олег Барабанов, комментируя Pravda.Ru предстоящую встречу делегации из РФ с украинскими политиками по теме урегулирования конфликта.

Эксперт отметил, что, скорее всего, стороны лишь обменяются своими условиями, однако конкретных решений принято не будет.

"Я думаю, от первой встречи вряд ли можно ожидать чего-то серьёзного и прорывного. Будет решаться вопрос о дальнейших переговорах после обмена условиями, как они будут проходить, в каком формате и месте. Вряд ли сегодняшние переговоры остановят конфликт", — сказал Барабанов.

Также он подчеркнул: президент Украины Владимир Зеленский ежедневно утверждает, что ближайшие 24 часа будут самыми важными для Украины. Киев, подчеркнул политолог, вероятно, не согласится выполнять условия РФ.

"Мне кажется, украинская стратегия — затягивать переговоры, чтобы выработать наиболее приемлемую для себя позицию", — заключил эксперт.

Российско-украинские переговоры пройдут 28 февраля в государственной резиденции неподалёку от реки Припять. Их организовала белорусская сторона. Ранее глава делегации РФ Владимир Мединский заявлял, что Москва заинтересована в диалоге с Киевом, так как в ходе конфликта погибают люди.

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