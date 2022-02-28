Мединский: РФ заинтересована в переговорах с Киевом, потому что гибнут украинцы

Руководитель делегации России Владимир Мединский сообщил, что власти РФ хотят договориться с украинской стороной "как можно быстрее". По словам политика, в ходе конфликта между странами погибают люди.

"Поскольку каждый час продолжения конфликта погибшие украинские граждане, погибшие украинские солдаты, то мы безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договорённости как можно быстрее", — объяснил российский чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Вместе с этим Мединский подчеркнул, что соглашения должны соответствовать интересам и Москвы, и Киева. Также политик указал на гарантии безопасности для украинской делегации на территории Белоруссии.

Ранее стала известна дата переговоров России и Украины. По информации Мединского, беседа состоится в 12:00 по московскому времени. На данный момент представители Киева пока не прибыли на мероприятие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен