Британия введёт санкции против ЦБ РФ

Британские власти решили ввести санкции против ЦБ РФ в связи с проведением российской спецоперации.

По информации Минфина Великобритании, решение о новых ограничительных мерах принято совместно с Вашингтоном и ЕС с целью помешать ЦБ РФ участвовать в валютных операциях для поддержки рубля и использовать свои валютные резервы для ослабления влияния ранее введённых антироссийских санкций.

В сообщении говорится, что в Лондоне немедленно предпримут шаги, чтобы ввести в действие запрет для физических или юрлиц Великобритании на осуществление финансовых операций с участием ЦБ РФ, Российского Фонда национального благосостояния и Минфина РФ.

"Правительство Великобритании намерено внести дополнительные соответствующие изменения на этой неделе, работая вместе с нашими международными партнерами", — уточняется в сообщении.

В британском Минфине заявили, что принимаемые меры призваны продемонстрировать решимость Лондона применить жёсткие экономические санкции в ответ на действия РФ на Украине.

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