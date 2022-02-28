В Испании украинец из мести потопил яхту бизнесмена из РФ: "Он нас убивает"

В Испании был арестован украинец, который пытался потопить яхту российского бизнесмена, генерального директора Рособоронэкспорта. Как признался сам задержанный, он увидел по телевизору новости и пошёл "мстить за народ" Незалежной.

"Народный мститель", как позже выяснили испанские полицейские, открутил клапаны в машинном отделении и в отсеке экипажа. Яхта частично затонула. Объяснил свой поступок злоумышленник просто.

"(Владелец яхты. — Прим. ред.) — преступник, который зарабатывает на жизнь продажей оружия и теперь убивает украинцев", — цитирует задержанного РЕН ТВ.

Как отмечают полицейские, "мстителя" отпустили домой под залог. Самое интересное, что он работал на яхте российского бизнесмена более 10 лет.