Евросоюз "закрыл небо" для любых самолётов из России

Сегодня, 28 февраля, Евросоюз обнародовал документ, касающийся воздушного пространства над странами-участницами.

Так, согласно сообщению, всем российским судам запрещено "появляться" на обозначенной территории.

"Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками… или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России", — цитирует выдержки РИА Новости.

Кроме того, согласно информации, запрет касается не только государственных перевозчиков, но и частных:

"Для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом", — говорится в документе.

Таким образом, любым самолётам и иным воздушным судам запрещено влетать, садиться и пересекать воздушное пространство Евросоюза.

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