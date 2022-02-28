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Автор Екатерина Широкова

Евросоюз "закрыл небо" для любых самолётов из России

Мир

Сегодня, 28 февраля, Евросоюз обнародовал документ, касающийся воздушного пространства над странами-участницами.

Евросоюз "закрыл небо" для любых самолётов из России

Так, согласно сообщению, всем российским судам запрещено "появляться" на обозначенной территории.

"Должно быть запрещено для любых воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками… или для любых воздушных судов, зарегистрированных в России", — цитирует выдержки РИА Новости.

Кроме того, согласно информации, запрет касается не только государственных перевозчиков, но и частных:

"Для любых воздушных судов, не зарегистрированных в России, которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом", — говорится в документе.

Таким образом, любым самолётам и иным воздушным судам запрещено влетать, садиться и пересекать воздушное пространство Евросоюза.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия евросоюз
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