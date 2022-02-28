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Автор Светлана Нерадовская

Мэр Житомира: украинским военным приказано "стрелять на месте" в мародёров

Мир

По словам северо-западного города Украины Сергея Сухомлина, украинским военным приказано "стрелять на месте" в мародёров вместо того, чтобы задерживать их на месте. Об этом сообщает ТАСС, приводящее сообщение мэра, размещённое на его странице в Facebook.

Мэр Житомира: украинским военным приказано "стрелять на месте" в мародёров

"Полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародёров", — написал Сухомлин.

Как заявил мэр, власти отдали такое распоряжение после того, как в одном из районов Житомира, Крошни, были задержаны хулиганы, пытающиеся обокрасть магазин.

В день начала спецоперации РФ на Украине её президент Владимир Зеленский приказал раздавать оружие всем, кто хочет принять участие в обороне. В итоге было сформировано большое количество батальонов Сил территориальной обороны, которые получили в руки 18 тысяч автоматов.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с РФ.

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Мелитополь. Мародёры. Melitopol. Ukraine. Marauders.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина владимир путин владимир зеленский
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