Мэр Житомира: украинским военным приказано "стрелять на месте" в мародёров

По словам северо-западного города Украины Сергея Сухомлина, украинским военным приказано "стрелять на месте" в мародёров вместо того, чтобы задерживать их на месте. Об этом сообщает ТАСС, приводящее сообщение мэра, размещённое на его странице в Facebook.

"Полиция, Нацгвардия, отряды теробороны получили приказ не задерживать, а просто стрелять на месте мародёров", — написал Сухомлин.

Как заявил мэр, власти отдали такое распоряжение после того, как в одном из районов Житомира, Крошни, были задержаны хулиганы, пытающиеся обокрасть магазин.

В день начала спецоперации РФ на Украине её президент Владимир Зеленский приказал раздавать оружие всем, кто хочет принять участие в обороне. В итоге было сформировано большое количество батальонов Сил территориальной обороны, которые получили в руки 18 тысяч автоматов.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен