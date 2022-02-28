В Крыму потребовали, чтобы власти Украины признали независимость ЛДНР

Украинские власти должны официально признать российский статус Крыма, а также независимость Донецкой и Луганской народных республик. С таким требованием выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В интервью РИА Новости он отметил, что после признания независимости ЛДНР и Крыма как части РФ украинский народ сможет сам выбрать для себя новую власть, тех, кого "посчитает нужными".

Фикс убеждён: следующее руководство Украины будет привержено братским отношениям с Россией.

"Со стороны Украины должно быть признание Крыма и независимости ЛНР и ДНР", — подчеркнул политический деятель.

24 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия начинает специальную военную операцию по демилитаризации Украины. За несколько дней до принятия этого решения, 21 февраля, он признал независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

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