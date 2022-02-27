В ООН определились с датой спецсессии Генассамблеи по ситуации на Украине

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения проекта резолюции по ситуации в Незалежной может состояться уже завтра, 28 февраля.

Как сообщили в ведомстве, в Совете безопасности пройдёт процедурное голосование по организации спецсессии Генассамблеи уже сегодня в 23 часа по МСК.

"Спецсессия, как ожидается, пройдёт в понедельник", — цитирует источник во всемирной организации ТАСС.

В процедурном голосовании должны принять участие представители девяти стран-участниц СБ ООН из 15. В данном случае ни один из "голосующих" не имеет права накладывать вето.

Созыв Совета Безопасности ООН ранее инициировали власти США, чтобы обсудить ситуацию сложившуюся на Украине, и, в том числе, вынести на переговоры проект резолюции.

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