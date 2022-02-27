США: санкции превратили Россию в "парию" мировой экономики

Как считают американские власти, Россия стала "парией" глобальной экономики и финансов, оказавшись под ограничительными мерами, которые поддержали свыше 30 стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

"Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля", — говорится в заявлении американского чиновника.

Напомним, лишившись поддержки Банка РФ после замораживания его активов за рубежом, рубль "сорвётся в свободное падение". Заморозка активов российского регулятора не является единственной мерой, которая может быть применена Вашингтоном и западными союзниками в отношении него.

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