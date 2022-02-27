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Автор Екатерина Широкова

Франция направит тысячи солдат на восточный фланг НАТО из-за Украины

Мир

Франция мобилизует около 9,5 тысячи солдат из-за продолжающегося конфликта на Украине. Как подчеркнули французские власти, "подкрепление" будет направлено в страны восточного фланга НАТО на приграничные позиции.

Франция направит тысячи солдат на восточный фланг НАТО из-за Украины

Кроме того, Франция направит четыре истребителя Mirage 2000-5 в Эстонию, чтобы укрепить воздушное пространство Прибалтики.

"Французское правительство заявило, что более 1500 французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиций НАТО на восточном фланге", — цитирует заявление Главного штаба вооружённых сил страны французской прессе РЕН ТВ.

Так, согласно сообщению ведомства, часть военных распределили по следующим странам:

  • Румыния — 500 человек,
  • Эстония — 400,
  • Польша — 600 человек.

Ещё восемь тысяч солдат будут "в состоянии боевой готовности" находиться в составе войск НАТО.

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Франция демонстрирует высший пилотаж
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато франция украина
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