Франция направит тысячи солдат на восточный фланг НАТО из-за Украины

Франция мобилизует около 9,5 тысячи солдат из-за продолжающегося конфликта на Украине. Как подчеркнули французские власти, "подкрепление" будет направлено в страны восточного фланга НАТО на приграничные позиции.

Кроме того, Франция направит четыре истребителя Mirage 2000-5 в Эстонию, чтобы укрепить воздушное пространство Прибалтики.

"Французское правительство заявило, что более 1500 французских солдат будут непосредственно участвовать в миссиях по укреплению позиций НАТО на восточном фланге", — цитирует заявление Главного штаба вооружённых сил страны французской прессе РЕН ТВ.

Так, согласно сообщению ведомства, часть военных распределили по следующим странам:

Румыния — 500 человек,

Эстония — 400,

Польша — 600 человек.

Ещё восемь тысяч солдат будут "в состоянии боевой готовности" находиться в составе войск НАТО.

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