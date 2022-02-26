Против нас воюют, прежде всего, ложью - Вассерман

После начала спецоперации России на Донбассе снизилось количество антирусских высказываний в соцсетях, а также число случаев телефонного мошенничества, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

По его словам, за первые шесть часов "боевых действий" Украина потеряла весь свой "флот", его базы, почти всю систему противовоздушной обороны, почти все аэродромы, значительную часть самолётов, вертолётов и беспилотников, штабы террористической операции против Донбасса, часть центров информационно-психологических специальных операций.

Парламентарий сообщил, что в Москве на следующие сутки не выявили ни одну попытку телефонного мошенничества, а в русскоязычных соцсетях на одну восьмую снизилось количество антирусских сообщений.

"Потому что против нас воюют прежде всего ложью. Хотя, конечно, и других инструментов немало", — отметил Вассерман.

По словам депутата, ополчение народных республик Донбасса продвигается на десяток километров в сутки, а силы Вооруженные силы Украины бьют по жилым домам и жизнеобеспечивающей инфраструктуре.

Ключ к пониманию того, что будет с Украиной после окончания специальной военной операции, кроется в словах президента РФ Владимира Путина.

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