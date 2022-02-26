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Автор Денис Постольский

Против нас воюют, прежде всего, ложью - Вассерман

Политика

После начала спецоперации России на Донбассе снизилось количество антирусских высказываний в соцсетях, а также число случаев телефонного мошенничества, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

Против нас воюют, прежде всего, ложью - Вассерман

По его словам, за первые шесть часов "боевых действий" Украина потеряла весь свой "флот", его базы, почти всю систему противовоздушной обороны, почти все аэродромы, значительную часть самолётов, вертолётов и беспилотников, штабы террористической операции против Донбасса, часть центров информационно-психологических специальных операций.

Парламентарий сообщил, что в Москве на следующие сутки не выявили ни одну попытку телефонного мошенничества, а в русскоязычных соцсетях на одну восьмую снизилось количество антирусских сообщений.

"Потому что против нас воюют прежде всего ложью. Хотя, конечно, и других инструментов немало", — отметил Вассерман.

По словам депутата, ополчение народных республик Донбасса продвигается на десяток километров в сутки, а силы Вооруженные силы Украины бьют по жилым домам и жизнеобеспечивающей инфраструктуре.

Ключ к пониманию того, что будет с Украиной после окончания специальной военной операции, кроется в словах президента РФ Владимира Путина.

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