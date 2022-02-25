Кадры "недавнего" массированного обстрела Мариуполя оказались из 2015 года

Завирусившийся в Tik-Tok ролик о якобы массированном обстреле Россией украинского Мариуполя оказался "родом" из 2015 года. Накануне видео собрало 44 миллиона просмотров.

На кадрах оказалось столкновение между украинскими военными и армией самопровозглашённых республик.

"На кадрах на самом деле запечатлена эскалация конфликта между ВСУ и военными ЛДНР", — пишет РЕН ТВ.

При этом видео даже не потрудились удалить с видеохостинга YouTube, которое было загружено более шести лет назад.

Ранее Pravda.Ru писала о масштабной дезинформационной "войне" против России. В "фейковый бой" ввязались даже официальные представители украинской власти. Так, к примеру, глава МИД Незалежной написал этим утром пост о якобы "сильных бомбёжках и ужасных ракетных ударах РФ" в Киеве, тогда как советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что всё это было "дело рук военных ВСУ".

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