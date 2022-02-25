Запрет на операции с российскими и белорусскими рублями ввели для банков Украины

Украинским банкам запретили осуществлять любые операции с российскими и белорусскими рублями. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Уполномоченным учреждениям запрещено осуществлять любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Также украинским банкам запретили расчёты юридическими и физлицами, находящимися в РФ или Белоруссии.

Кроме того, введён запрет на выполнение обязательств перед российскими и белорусскими юридическими или физлицами.

Перечисленные ограничения предусмотрены постановлением Нацбанка от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения".

Украинский президент Владимир Зеленский объявил накануне, 24 февраля, о введении военного положения в стране из-за проведения на её территории российской спецоперации. По информации Минобороны РФ, в рамках операции планируется вывести из строя объекты украинской военной инфраструктуры.

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