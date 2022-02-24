Эксперт оценил последствия спецоперации РФ для её экономики

Последствия российской специальной военной операции для экономики страны будут зависеть от множества факторов, ясности с которыми пока нет, заявил глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, комментируя Pravda.Ru решение Банка России начать интервенции на валютном рынке на фоне событий на Украине.

"Всё будет зависеть от того, как долго будет длиться операция. Как будет урегулирована ситуация после этого, будут ли действовать санкции и в каком объёме — это пока всё в очень большой неопределенности", — отметил экономист.

Он предположил, что интервенции ЦБ РФ будут способствовать поддержке национальной валюты.

"Насколько сможет притормозить ослабление рубля Центральный банк интервенциями, будет зависеть оттого, сколько будут продавать на рынке. Пока эти объемы неизвестны, потому что интервенция только-только начата", — заявил Масленников, отметив, что пока наблюдается прогрессирующее ослабление рубля по отношению к доллару и евро.

При этом экономист отметил рост нефти марки Brent выше 103 долларов за баррель на фоне проводимой РФ спецоперации.

"Тем не менее, это тоже "военная премия"…Может откатиться до 90, может вернуться к 85. Всё будет зависеть, какие новости мы услышим в течение дня по поводу военной операции", — подчеркнул Масленников.

Ранее ЦБ РФ сообщил о решении начать интервенции на валютном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию на нём. С этой же целью планируется расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банкам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен