В NASA рассказали, что будет с МКС ввиду новых санкций США против России

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства не собирается прекращать отношения с Россией по МКС ввиду новых санкций с американской стороны. Как подчеркнули в NASA, для сотрудничества есть все необходимые составляющие.

Как подчеркнули в космическом ведомстве, NASA поддерживает "работу по безопасной эксплуатации МКС" со всеми партнёрами и "Роскосмос" не исключение.

"Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области", — цитирует представителей управления CNN. — "Российский сегмент не может функционировать без электричества на американской стороне, а американская сторона не может функционировать без силовых установок, которые находятся на российской стороне".

Так прокомментировали в NASA заявление президента США Джо Байдена о том, что Америка готова "ударить" по высокотехнологическому сектору РФ, в том числе и по космическим программам.

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