Лукашенко заявил, что ночью предупредил Украину: они знали, что будет конфликт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сегодня ночью белорусская сторона предупредила главу Минобороны Украины о конфликте, который будет развёрнут, если украинские власти не свяжутся с Москвой.

Лукашенко на совещании обратился к министру обороны республики Виктору Хренину, чтобы тот подтвердил, что Белоруссия пыталась со своей стороны повлиять на обострившуюся ситуацию и призвать Украину к мирному разрешению конфликта.

"Сколько времени прошло? Вы разговаривали с Министром обороны Украины, вы ему дважды в таком же ключе передали это всё… Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву… Видите ли позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!", — высказался белорусский президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Стало известно, что Лукашенко был подробно посвящён в ситуацию российским лидером и, самое главное, в её развитие. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 5.00 ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

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