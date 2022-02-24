Лукашенко рассказал о подробностях разговора с Путиным по ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко был подробно посвящён в ситуацию российским лидером Владимиром Путиным и, самое главное в её развитие. Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Лукашенко добавил, что сам лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге Белоруссии. Сделано это было потому, что республика была не готова прикрыть южное направление в данной ситуации, так как украинские военные подразделения выдвинулись к границе и начали проводить там маневры.

"Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских войск] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их. Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", — высказался Лукашенко.

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