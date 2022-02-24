Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации РФ на Украине

Белорусские войска не принимают участия в специальной операции РФ на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе оперативного совещания с военными.

"Прочитал: "Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью". Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", — цитирует главу государства его пресс-служба.

По словам Лукашенко, ранним утром в четверг он обсудил ситуацию вокруг Украины с российским президентом Владимиром Путиным. При этом российский лидер рассказал о целях проведения спецоперации.

"Цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях", — заявил Лукашенко.

РФ начала специальную операцию на Украине ранним утром 24 февраля. О её начале сообщил президент РФ. В Минобороны пояснили, что в рамках операции планируется выведение из строя объектов украинской военной инфраструктуры. В связи с действиями РФ президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране.

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