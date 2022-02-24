Лукашенко: вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит на повестке дня в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время совещания с военными во Дворце независимости сообщил, что у руководства страны стоит в повестке дня вопрос о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее в МИД Белоруссии информировали об уважительном отношении к решению президента РФ Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР. В ближайшее время Минск может вслед за Москвой выступить с аналогичным заявлением. Об этом сообщается в Telegram-канале "Пул Первого".

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — подчеркнул Лукашенко на совещании.

21 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он заявил, что принял решение признать независимость Луганской и Донецкой народных республик. Затем с главами ЛНР и ДНР были подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве в разных отраслях, в том числе в оборонной сфере.

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