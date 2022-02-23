Американский президент Джо Байден ввёл санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", и её руководства.
Байден заявил, что отдал соответствующий приказ администрации Белого дома.
По словам президента США, Вашингтон может, не колеблясь, предпринять дальнейшие шаги в том случае, если "Россия продолжит эскалацию".
"Своими действиями президент РФ Владимир Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа", — подчеркнул Байден.
По мнению главы института РУССТРАТ, экономиста Елены Паниной, в случае отказа Берлина от "Северного потока-2" ФРГ и вся Европа станут американской колонией.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.