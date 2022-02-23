Байден ввёл санкции против "Северного потока-2"

Американский президент Джо Байден ввёл санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2", и её руководства.

Байден заявил, что отдал соответствующий приказ администрации Белого дома.

По словам президента США, Вашингтон может, не колеблясь, предпринять дальнейшие шаги в том случае, если "Россия продолжит эскалацию".

"Своими действиями президент РФ Владимир Путин дал миру непреодолимый стимул отказаться от российского газа", — подчеркнул Байден.

По мнению главы института РУССТРАТ, экономиста Елены Паниной, в случае отказа Берлина от "Северного потока-2" ФРГ и вся Европа станут американской колонией.

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