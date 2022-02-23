Если Берлин откажется от "Северного потока-2", то ФРГ и вся Европа превратятся в американскую колонию. Такое мнение выразила глава института РУССТРАТ, экономист Елена Панина.
По её словам, решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о заморозке сертификации СП-2 серьёзно ударит по Европе, передаёт РИА Новости.
"Сегодня мы видим политиков, которые полностью разрушают экономический суверенитет Европы, превращают её в колонию США", — отметила эксперт.
Она также добавила, что зашкаливающие цены на голубое топливо — настоящий удар по финансам жителей Германии. Экономист подчеркнула: из-за своих политических убеждений страна становится колониальным рынком для сниженного природного газа из США.
В Европе происходит "экономический грабёж", закамуфлированный санкциями против РФ, убеждена Панина. Профессор считает, что европейцы в ближайшем будущем могут превратиться в "крепостных", обслуживающих "американского гегемона".
Ранее власти ФРГ отменили сертификацию газопровода "Северный поток-2" из-за решения РФ признать независимость ЛНР и ДНР.
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