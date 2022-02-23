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Автор Светлана Нерадовская

Зеленский ждёт гарантий безопасности от России

Мир

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его государству необходимы гарантии безопасности, в частности, от России.

Зеленский ждёт гарантий безопасности от России

Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не работает, а Киев не является членом ни одного союза по безопасности. По этим причинам Украина в целях защиты может полагаться только на саму себя, а также на своих партнёров.

«Гибнут украинцы, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности, чёткие, конкретные уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома и не только сами», - заявил Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

По словам украинского президента, другие страны обязаны продемонстрировать Киеву гарантии безопасности. Особенно это касается России, которая направила к российско-украинской границе 150 тысяч солдат, сказал Зеленский.

Ранее глава Украины активно агитировал навсегда остановить «Северный поток-2», так как, по его мнению, газопровод является «оружием не только против Украины, но и всей Европы».

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир зеленский
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