По словам украинского лидера Владимира Зеленского, его государству необходимы гарантии безопасности, в частности, от России.
Зеленский заявил, что Будапештский меморандум не работает, а Киев не является членом ни одного союза по безопасности. По этим причинам Украина в целях защиты может полагаться только на саму себя, а также на своих партнёров.
«Гибнут украинцы, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности, чёткие, конкретные уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома и не только сами», - заявил Зеленский, слова которого приводит ТАСС.
По словам украинского президента, другие страны обязаны продемонстрировать Киеву гарантии безопасности. Особенно это касается России, которая направила к российско-украинской границе 150 тысяч солдат, сказал Зеленский.
Ранее глава Украины активно агитировал навсегда остановить «Северный поток-2», так как, по его мнению, газопровод является «оружием не только против Украины, но и всей Европы».
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.