Зеленский в Мюнхене наехал на "партнёров" и "хозяев", и вот итог...

Президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля всё же выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, несмотря на то, что туда ему советовал не ездить президент США Джо Байден. Вопреки накалу обличительных речей, прозвучавших с мюнхенской трибуны, ответный ход "русского медведя" был подчёркнуто бесстрастен: вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Предсказуемость последствий этого шага для России свидетельствует о выверенности принятого решения и сужает окно возможностей для действий украинской стороны в агрессии против Донбасса.

Владимир Зеленский

Так кто же из нас врёт?

"Украина хочет мира, Европа хочет мира, а Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врёт", — начал он свою речь.

Тон Зеленского был вопрошающе-обличительным: как мы дошли до такого кризиса? Виноват в этом весь мир, равнодушие которого делает соучастником. Общая тональность речи была в том, что Украина требует (а не просит) помощи запада по безопасности, так как именно Украина "сдерживает одну из самых больших армий мира". Также он заявил, что не знает, чего хочет Путин, поэтому и предлагает ему встретиться. Хотя мнение главы РФ давно и хорошо известно, так что только для этого встречаться вряд ли есть смысл.

По информации из Офиса президента, посольство США на Украине предупредило его главу Андрея Ермака о последствиях для Зеленского, если они продолжат поднимать тему Будапештского меморандума на международной арене. Для запада неприемлема политика ультиматумов, которую озвучил Зеленский на Мюнхенской конференции. Так что вряд ли следует ожидать соответствующей рекламной кампании и чего-то подобного "Крымской платформе", которую создавали ради пиара к 30-й годовщине независимости Украины, а после праздника забыли. Речь Зеленского может продемонстрировать бессилие Украины, если его Офис не выполнит озвученные угрозы. Ведь тогда получится, что гарант просто шут, который бросал пустые слова на ветер и не может их теперь выполнить.

После Мюнхена многие западные СМИ раскритиковали Зеленского — они ему не простили шантаж в свой адрес, и это ему ещё не раз аукнется. Критика западной прессы вызвала большое раздражение в Офисе президента — его функционеры снова убедились, что запад не любит строптивых вассалов. И уж тем более, не стоит шантажировать его ядерным оружием, иначе можно доиграться. При этом Зеленский явно преувеличил свой авторитет, дав поручение МИДу созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Сложно представить, что Байден и Путин согласятся на такую встречу, чтобы на ней инициатор стал их отчитывать за бездействие по этому документу.

"Поцелуй Блогера в …" — реакции экспертов

Владимир Зеленский и Джо Байден

Естественно, украинские эксперты активно прокомментировали выступление своего гаранта, но мнения, естественно, разделились (и некоторые из них были весьма неожиданными). Директору Украинского института политики Руслану Бортнику понравилось выступление президента.

"По форме — жёсткое и отчаянное, эмоциональное, политически наглое — заставляющее просыпаться застрявшую в самосозерцании западную политику; по сути — смесь ультиматума, крика о помощи и предложений к диалогу. Прозвучали многие тезисы, о которых говорю последние годы: безопасность (не обязательно с НАТО); если нет гарантий безопасности, то нет и обязательств Украины, проистекающих из Будапештского меморандума; удар по экономике — это удар по армии; помощь, а не кредиты под условия; необходимость переговоров с РФ и новой архитектуры безопасности в Европе; запад нечестен с Украиной. Выступление ярко проявило ход мыслей Зеленского и технологию формирования его позиции. Наверное, впервые выступление президента Украины имело смысл на этой конференции, одно из консолидирующих украинцев выступлений. Ждём действий. Явно не только не понравилось многим лидерам ЕС и США, но и бьёт по их репутации. Зеленский продемонстрировал, что выдерживает давление с обеих сторон одновременно, что практически неизбежно означает повышение ставок в ситуации вокруг Украины", — оптимистично настроен Бортник.

Политический аналитик Игорь Лесев также ознакомился с отзывами на речь Зеленского в Мюнхене в сегменте авторов-лизоблюдов, которые сводились к тезисам:

"Ах, какое правильное выступление!"

"Так держать!"

В связи с этим он отметил, что в Офисе президента подрядили "поцеловать в попу Блогера" (так Лесев называет президента Украины — Прим. ред.) "вполне респектабельных ребят" вроде Руслана Бортника.

"При Зеленском в стране приняты сегрегационные законы о языке и "коренных народах"; при нём разгромлены все оппозиционные каналы. Он лично призывал русских убираться из Украины, а также возглавил схемы по откату на т. н. "Большой стройке", в которой пилят сотни ярдов без тендеров. При Зеленском в столице маршируют нацисты в память о дивизии СС "Галичина". Всё. Этого достаточно. Список избыточен. И вот имея подобный список к своей трёхлетке, не пофиг ли, кому, что и как он говорит? Маньяк Чикатило ведь тоже детям мог говорить, чтобы те мыли руки перед едой. Но если фигура из говна, пусть её хоть Роден лепит, это всё равно будет говно. А Блогер у нас хочет только жрать за чужой счёт и истерично требовать, чтобы всё оставалось как есть. А мир динамично меняется и так, как было, уже не будет. Не для нас с вами, и не для его воровато-инфантильного окружения", — констатирует Лесев.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призналась, что её сложно назвать поклонницей Владимира Зеленского, но после его мюнхенской речи она высказала ему поддержку.

"И не только потому, что в этой речи президент, наконец, сказал ключевые вещи, на которых с самого начала войны настаиваю я: и о необходимости требовать выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму; и о целесообразности основания новых финансовых отношений с нашими западными партнёрами; и, наконец, о необходимости быть честными с миром и собственными гражданами. А потому, что сегодня мы не имеем другого выбора, как забыть старые обиды, прекратить борьбу и стать бок о бок ради спасения Украины. Объединиться внутри и сплотить вокруг себя всех людей доброй воли. Потому что Украина сегодня защищает не только свою независимость — мы стоим на защите всего цивилизованного мира от вызовов, которых история до сих пор не знала. Это наш выбор и это наша необходимость. В беде заводят настоящих друзей. В бурные времена закаляются сильные нации. А самое тёмное бывает перед рассветом. На нашей стороне правда. А значит, за нами и победа!", — уверена Тимошенко.

Политолог Елена Маркосян признаётся, что не любит глупых людей, так как они неспособны понять уровня ответственности за свои слова и поступки: когда такие люди приходят к власти, народ становится на порядок менее защищённым, а государство настолько же бесперспективным.

"Последний пример глупца у власти — слова Зеленского по Будапештскому меморандуму. Они развязали руки соседям Украины и всем геополитическим игрокам, которые теперь будут решать вопросы своей безопасности в ущерб любым интересам Украины. Потому что такие заявления сами по себе создают и формируют дополнительные риски, ослабить которые проще всего, ослабляя страну-источник рисков. Придурок, блин. Неужели не понимает, что идиоты, дающие ему подобные советы и формирующие политику Украины, за последние 3 года ничего не смогли предложить стране и власти, кроме болтовни? Ни в экономике, ни в политике, нигде вообще", — разочарована Маркосян.

Украинские патриоты — от блогеров-оптимистов до VIP-персон вроде Юлии Тимошенко, дружно восхищаются мюнхенской речью Владимира Зеленского, полагает социолог Сергей Белашко.

"Текст шикарный: стильно, акцентировано, актуально, с позиции силы и правды, с максимальным расширением контекста, с героикой и страданием. Автору — искренняя уважуха. Кто он, кстати? А вот исполнителю такой текст надо предварительно читать минимум 3 раза, желательно вслух. И не пытаться импровизировать, чтобы не было как про Мариуполь. Главная проблема в том, что по сути своей это не художественный и даже не публицистический текст, а программный. Он не закрывает вопросы, а открывает их. Какие практические действия украинского руководства последуют за этим мощным заявлением? Какими будут реакции глобальных и региональных игроков на это заявление и последующие действия официального Киева? Готова ли Украина к этим реакциям и предельно откровенному разговору, о котором говорил Зеленский? Сильно сомневаюсь, что у Офиса президента есть ответ даже на первый вопрос. А значит, сильная речь может только увеличить проблемы Украины, если не получит адекватного продолжения", — весь в сомнениях Белашко.

Политический обозреватель Александр Скубченко обращает внимание на то, как команда Зеленского взахлёб рассказывает о его "сильной речи" в Мюнхене, и удивляется: а что там сильного?

"Очередной раз рассказал, что Украина воюет за Европу? Сильно — это когда Европа воюет за себя в Польше, Германии или Франции. Но Украина живёт своими интересами, а не воюет за Европу. Потому что дружить с Россией выгодно твоей стране. Воевать за Европу — это не сильно, это быть терпилой в чужих играх. Попросил денег в долг без условий? А 2 года что же терпел покорно и все прихоти запада исполнял? Сильно — это когда ты руководствуешься интересами своей страны, а не прислуживаешь США и Европе за очередной кредит. Или когда газ покупаешь там, где он дешевле, а не у перекупщиков. Потому что так выгодно твоей стране, а не США. А плакать перед теми, кто тобой управляет — это не сильно. Заявил, что Украина выйдет из Будапештского договора? Можно подумать, это хоть что-то повлечёт за собой, кроме как 1 день в СМИ пошуметь, и потом все забудут сразу. Сильно — это когда не США решают судьбу твоей страны, а ты; когда за миром в своей стране едешь не в Мюнхен, а в Донецк и Луганск, и не спрашиваешь на это разрешения у США. Потому что там живут твои соотечественники. Так что сильного в речи Зеленского? Зачем в Мюнхен летал? Есть хоть какой-то результат? Нет. Вышел артист на сцену, наговорил пустых слов, и ничего от этого не изменилось. Вернулся на Украину и продолжил войну в Донбассе "за всю Европу", — критикует Скубченко.

Управляющий партнёр Национальной антикризисной группы Тарас Загородний также сознался, что не является фанатом Зеленского, но при этом считает, что лучшего времени, места и контекста, чем Мюнхенская конференция по безопасности, где он предъявил претензии по Будапештскому меморандуму (в первую очередь, США и Великобритании) придумать было сложно.

"Украина громогласно прижимает Америку к стенке, публично ставя под сомнение её способность быть супердержавой и гарантом безопасности своих союзников по всему миру (Тайвань, Япония, Южная Корея и т. д.). Это позволит элитам в США, которые это понимают, брать за горло пророссийское крыло в администрации Байдена, а от него самого добиваться более решительных действий по защите гегемонии США. И прекратить мутные договорняки с Путиным, когда на словах помогают нам, а на деле способствуют ему нас душить. А доказать своё право называться "супердержавой" можно сейчас, показав эффективную защиту Украины. Не трындежом, а конкретной помощью, которая в разы должна превышать нынешнюю (оружие, превентивные санкции против России, в т. ч. по "Северному потоку-2" и другие плюшки). В таком контексте вопрос выполнения "Минска" и "особого статуса Донбасса", о котором позволяет себе говорить глава Госдепа Блинкен, забывается как дебильный до момента исполнения Будапештского меморандума. Если союзники Москвы Германия и Франция что-то продолжат говорить о "Минске", то сразу с ноги посылаются в пешее эротическое путешествие по направлению Вашингтона. Пусть они им поясняют, почему это невозможно. Очень рад новому тону разговора с западом, который слегка охренел, когда мягко подталкивает нашу страну к капитуляции. В общем, всё очень правильно: пора по-взрослому играть и выгрызать себе место в этом мире, который построен по принципу или ты хищник, или еда. Пора хищником становиться. Правда, с вопросом о возврате к ядерному статусу, Зеленский перегнул палку. Этого открыто можно было не говорить, но жирно намекнуть. Все, кто надо, шустро бы поняли и сделали выводы", — обрадован Загородний.

Меж двух крайностей мечется наш скоморох, говорит адвокат Татьяна Монтян, на днях рассказавшая Совету Безопасности ООН своё видение ситуации на Донбассе.

"Ещё несколько дней назад у него была истерика по поводу возможной войны, он категорически отказывался её развязывать и даже был готов к каким-то фантастическим подвижкам с Минскими договорённостями: отказ от вступления в НАТО, нейтральный статус Украины, даже прямые переговоры с ЛДНР и особый статус для них. Роль Симона Петлюры Зельца (так Монтян называет президента Украины — Прим. ред.) не устраивала категорически. Ведь Петлюра, драпая на запад от наступающей Красной Армии, подписал с Пилсудским Варшавский договор, согласно которому западная Украина вошла в состав Польши. Но за последние пару дней с Зельцем поработали бриты с американцами и смогли его убедить в абсолютно безумных мыслях. В общих чертах всё сводится к тому, что если подраконить русского медведя маленькой войнушкой на Донбассе, то в итоге он признает независимость ЛДНР, и на этом война и все связанные с ней проблемы закончатся. Никто не будет доставать Зельца с Минскими соглашениями, Россия получит новые санкции, в т. ч. по "Северному потоку-2", а Зельц за проявленное мужество — инвестиции на развитие экономики Украины. В общем, все блага мира, лишь бы двинул в атаку. И как вы наверное уже догадались, наш потешный скоморох решил включить режим Наполеончика и исполнить хотелки своих нагло-сакских покровителей. Он реально поверил в сладкие речи бритов и американцев, что Путин не выйдет за границы ЛДНР и ограничится лишь их признанием. А такой вариант развития событий является давней и самой заветной мечтой наших кастрюлеголовых хунтят-нациков. Так что в ближайшие дни нас таки действительно ждёт обострение. Но что-то мне подсказывает, что одним лишь признанием ЛДНР не обойдётся, и будет кое-что более масштабное", — тревожится Монтян.

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