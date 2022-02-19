Несмотря на запрет Байдена: Зеленский улетел из Украины

Украинский президент Владимир Зеленский всё-таки полетел в Мюнхен, хотя его американский коллега Джо Байден настойчиво рекомендовал бывшему комику сидеть дома.

Как сообщает Офис главы Украины, сегодня, 19 февраля состоится визит Владимира Зеленского в Мюнхен для участия в конференции безопасности и переговоров, которые запланированы.

Среди встреч президента Украины следует отметить встречу с премьером Британии Борисом Джонсоном, с немецким канцлером Олафом Шольцем, с вице-президентом Штатов Камалой Харрис, с представителями международных финансовых структур и другими "друзьями" Украины.

"Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины. Визит распланирован динамично, возвращение в Киев — сегодня", — сообщает администрация Зеленского.

Напомним, Вашингтон выразил обеспокоенность планами украинского президента уехать из страны на 58-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Белый дом не оценил намерения Владимира Зеленского покинуть территорию собственного государства в довольно ответственный момент.