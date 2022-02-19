На Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер Владимир Зеленский ещё раз выступил с инициативой провести переговоры с президентом Россиии Владимиром Путиным, об этом сообщает ТАСС.
По словам Зеленского, он понятия не имеет, что хочет его коллега из России, поэтому предлагает встретиться.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский всё-таки полетел в Мюнхен, хотя его американский коллега Джозеф Байден настойчиво рекомендовал ему "сидеть дома".
Напомним, что Белый дом не оценил намерения Владимира Зеленского покинуть территорию собственного государства в довольно ответственный момент.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.
Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.