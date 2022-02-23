Украинский депутат обратился к российским военным: "Вернётесь только в гробах"

Член Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко выступил с посланием к солдатам РФ. По словам украинского депутата, когда российские военные вторгнутся на чужую территорию, они "попадут в ад" и "помрут, как паршивые псы".

"Вам здесь не рады. Вы здесь не обретёте ни славы, ни водки. А вернуться в свои семьи вы сможете только в гробах. В наших руках не цветы, в наших руках джавелины, стенгеры, нлавы. Мы будем бороться, воевать, уничтожать врага на каждом сантиметре нашей земли", — предупредил парламентарий, его речь транслировал "Телеканал Рада".

Также Гончаренко посоветовал солдатам РФ не выполнять преступные приказы. Лучше вернуться к близким людям, подчеркнул член Рады.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки рассказала о "зелёных человечках" в Донбассе. По мнению представителя американских властей, эти люди, скорее всего, являются военными РФ без формы.

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