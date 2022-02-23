Член Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко выступил с посланием к солдатам РФ. По словам украинского депутата, когда российские военные вторгнутся на чужую территорию, они "попадут в ад" и "помрут, как паршивые псы".
"Вам здесь не рады. Вы здесь не обретёте ни славы, ни водки. А вернуться в свои семьи вы сможете только в гробах. В наших руках не цветы, в наших руках джавелины, стенгеры, нлавы. Мы будем бороться, воевать, уничтожать врага на каждом сантиметре нашей земли", — предупредил парламентарий, его речь транслировал "Телеканал Рада".
Также Гончаренко посоветовал солдатам РФ не выполнять преступные приказы. Лучше вернуться к близким людям, подчеркнул член Рады.
Ранее пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки рассказала о "зелёных человечках" в Донбассе. По мнению представителя американских властей, эти люди, скорее всего, являются военными РФ без формы.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.