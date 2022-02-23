В Раде перечислили страны, которые могут позариться на земли Украины: это не РФ

На территорию Украины может "иметь виды" ряд европейских стран, заявил депутат Верховной Рады от оппозиционной партии Илья Кива. По его словам, речь идёт о землях, которые Незалежная получила при развале СССР.

Так, по мнению парламентария, свои права на украинские земли могут предъявить:

Венгрия,

Польша,

Румыния.

При этом депутат подчеркнул, что многие украинцы "будут рады" возможной аннексии на фоне политики декоммунизации, которую проводит президент Владимир Зеленский.

"Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее Pravda.Ru цитировала постпреда США при ООН о том, что российская сторона собирается вернуть себе земли, которые некогда входили в состав Российской империи. Так, по мнению американских властей, признание ЛДНР Москвой — это "только начало".

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