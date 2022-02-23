На территорию Украины может "иметь виды" ряд европейских стран, заявил депутат Верховной Рады от оппозиционной партии Илья Кива. По его словам, речь идёт о землях, которые Незалежная получила при развале СССР.
Так, по мнению парламентария, свои права на украинские земли могут предъявить:
При этом депутат подчеркнул, что многие украинцы "будут рады" возможной аннексии на фоне политики декоммунизации, которую проводит президент Владимир Зеленский.
"Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
Ранее Pravda.Ru цитировала постпреда США при ООН о том, что российская сторона собирается вернуть себе земли, которые некогда входили в состав Российской империи. Так, по мнению американских властей, признание ЛДНР Москвой — это "только начало".
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.