EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

В Раде перечислили страны, которые могут позариться на земли Украины: это не РФ

Мир

На территорию Украины может "иметь виды" ряд европейских стран, заявил депутат Верховной Рады от оппозиционной партии Илья Кива. По его словам, речь идёт о землях, которые Незалежная получила при развале СССР.

В Раде перечислили страны, которые могут позариться на земли Украины: это не РФ

Так, по мнению парламентария, свои права на украинские земли могут предъявить:

  • Венгрия,
  • Польша,
  • Румыния.

При этом депутат подчеркнул, что многие украинцы "будут рады" возможной аннексии на фоне политики декоммунизации, которую проводит президент Владимир Зеленский.

"Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство и с нетерпением ждут своей "аннексии", — написал парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее Pravda.Ru цитировала постпреда США при ООН о том, что российская сторона собирается вернуть себе земли, которые некогда входили в состав Российской империи. Так, по мнению американских властей, признание ЛДНР Москвой — это "только начало".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«Можете не возвращаться»: Киев об украинцах, работающих в России
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша румыния венгрия украина
Новости
В Раде перечислили страны, которые могут позариться на земли Украины: это не РФ
Ни гигабайта врагу: Киев заявил о готовности уничтожить все секретные данные
Учёные выяснили,почему перед смертью"жизнь проносится перед глазами"
В Латвии предложили заменить русский язык на арабский к 2030 году
Венесуэла не даст покончить с Россией военным путём - Николас Мадуро
Огласите весь список: Япония обнародовала перечень санкций против России и ЛДНР
Украина обвинила США и Россию в отсутствии ядерного оружия: всего лишили
Fitch Западу: отстаньте от энергетического сектора России - хуже будет
Путин технично ушёл от ответа на вопрос о российских войсках в Донбассе
Кулеба не смог назвать очередную дату "наступления" РФ из-за "графика Путина"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Мир. Новости мира
Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Бывший СССР
Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет
Политика. Новости и аналитика
"Речь Путина ужасна": политолог из США о реакции на признание ДНР и ЛНР
Турция очень заинтересована в признании ДНР и ЛНР
Политика. Новости и аналитика
Турция очень заинтересована в признании ДНР и ЛНР
Последние материалы
Ни гигабайта врагу: Киев заявил о готовности уничтожить все секретные данные
Учёные выяснили,почему перед смертью"жизнь проносится перед глазами"
В Латвии предложили заменить русский язык на арабский к 2030 году
Венесуэла не даст покончить с Россией военным путём - Николас Мадуро
Огласите весь список: Япония обнародовала перечень санкций против России и ЛДНР
Украина обвинила США и Россию в отсутствии ядерного оружия: всего лишили
Fitch Западу: отстаньте от энергетического сектора России - хуже будет
Путин технично ушёл от ответа на вопрос о российских войсках в Донбассе
Кулеба не смог назвать очередную дату "наступления" РФ из-за "графика Путина"
Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников