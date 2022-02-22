Reuters: США могут запретить экспорт в Россию американских товаров

США могут ввести запрет на экспорт в Россию американских и иностранных низко- и высокотехнологичных товаров, если Москва пойдёт на эскалацию ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters.

По данным осведомлённых источников издания, администрация президента США Джо Байдена может ограничить поставки в РФ разного рода товаров, начиная от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов.

Ранее Байден запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с республиками и финансировать их. При этом Верховная рада Украины призвала западные страны заморозить "Северный поток-2", отключить страну от SWIFT и запретить экспорт в Россию высоких технологий в военной и энергетической сферах.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Запад осудил действия РФ и пообещал ввести жёсткие санкции.

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