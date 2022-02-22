США могут ввести запрет на экспорт в Россию американских и иностранных низко- и высокотехнологичных товаров, если Москва пойдёт на эскалацию ситуации на Украине, сообщает агентство Reuters.
По данным осведомлённых источников издания, администрация президента США Джо Байдена может ограничить поставки в РФ разного рода товаров, начиная от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и деталей самолетов.
Ранее Байден запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР, торговать с республиками и финансировать их. При этом Верховная рада Украины призвала западные страны заморозить "Северный поток-2", отключить страну от SWIFT и запретить экспорт в Россию высоких технологий в военной и энергетической сферах.
В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Запад осудил действия РФ и пообещал ввести жёсткие санкции.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.