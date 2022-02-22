На Украине призвали отключить Россию от SWIFT и заморозить СП-2

Верховная рада Украины призвала ввести "жёсткие секторальные, финансовые и персональные санкции" против России, в том числе заморозить "Северный поток-2", отключить страну от SWIFT и запретить экспорт в РФ высоких технологий в военной и энергетической сферах.

Кроме того, украинские парламентарии призвали Москву отменить решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Также депутаты обратились к другим странам с просьбой не признавать ДНР и ЛНР.

В тексте соответствующего законопроекта Верховная рада называет признание Россией республик Донбасса противоправным решением, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. В соответствии с четвёртым пунктом подписанного документа, Вооружённые силы РФ будут поддерживать мир в республиках. Европа, США, Украина и Турция осудили действия России и назвали их нарушением Минских соглашений. Кроме того, Запад пообещал ввести санкции против РФ.

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