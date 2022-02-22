В Белом доме заявили о "новом вторжении" из-за признания Россией ЛДНР

Вашингтон воспринимает решение российских властей признать суверенитет Донбасса как "начало российского вторжения". Об этом сообщил советник лидера США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жёстким", — заявил советник в эфире телеканала CNN.

Ранее 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость неподконтрольных Киеву территорий ЛДНР. В МИД Белоруссии положительно оценили данный шаг властей РФ, а также обвинили в напряжённой обстановке вокруг Украины Запад, который "накачивает" страну оружием.

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