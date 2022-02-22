В МИД РФ рассказали о вероятном назначении послов в ЛДНР

Российские власти не исключили назначение послов в Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД РФ Андрей Руденко.

"Этот вопрос (о назначении дипломатов. — Прим. ред.) будет решаться в ближайшее время", — сообщил политик, слова которого цитирует "Интерфакс".

Ранее Руденко ответил на вопрос о размещении военных баз России на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Как отметил замглавы МИД РФ, существующие документы позволяют принять такое решение, однако Москва и ЛДНР пока не обсуждали эту возможность.

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