В МИД Белоруссии прокомментировали решение Москвы признать независимость ЛДНР. Как подчеркнули представители ведомства, Минск поддерживает позицию российских властей.
"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", — написали на официальном сайте МИД Белоруссии.
Вместе с этим в Минске назвали действия России гуманными и напомнили о страданиях народа Донбасса из-за военных действий на территории региона. Также в МИД выступили за мирное решение конфликта. По мнению властей Белоруссии, Запад виноват в увеличении напряжённости на Украине. США и ЕС "накачивают Украину войсками и оружием", заявили представители ведомства.
Ранее 21 февраля российский лидер Владимир Путин признал суверенитет неподконтрольных Киеву территорий. Об этом президента попросили в Совете безопасности и Госдуме РФ.
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