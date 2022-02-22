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Автор Евгения Васильева

В Минске отреагировали на решение России по ЛДНР: "Воспринимаем с уважением"

Мир

В МИД Белоруссии прокомментировали решение Москвы признать независимость ЛДНР. Как подчеркнули представители ведомства, Минск поддерживает позицию российских властей.

В Минске отреагировали на решение России по ЛДНР: "Воспринимаем с уважением"

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", — написали на официальном сайте МИД Белоруссии.

Вместе с этим в Минске назвали действия России гуманными и напомнили о страданиях народа Донбасса из-за военных действий на территории региона. Также в МИД выступили за мирное решение конфликта. По мнению властей Белоруссии, Запад виноват в увеличении напряжённости на Украине. США и ЕС "накачивают Украину войсками и оружием", заявили представители ведомства.

Ранее 21 февраля российский лидер Владимир Путин признал суверенитет неподконтрольных Киеву территорий. Об этом президента попросили в Совете безопасности и Госдуме РФ.

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Почему на Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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