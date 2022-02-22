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Автор Светлана Нерадовская

Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР

Мир

По мнению эксперта, члена совета по международным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, санкции США, направленные против ДНР и ЛНР, не окажут никакого влияния на жизнь людей, проживающих в этих регионах.

Эксперт Безпалько: санкции США никак не повлияют на жизнь жителей ДНР и ЛНР

Эксперт убеждён, что гораздо большее значение для граждан ДНР и ЛНР имеет безопасность и обеспечение бытовых нужд, нежели возможность получить визу США.

"Санкции США против ДНР и ЛНР абсолютно никакого значения не имеют, это декоративные санкции. Думаю, меньше всего жители ДНИ и ЛНР хранят свои средства в американских банках и мечтают о визах в США", — сказал Безпалько в интервью РИА Новости.

Специалист подчеркнул, что всегодня у жителей Донбасса проблемы совершенно иного характера — защита жизни, сохранность объектов инфраструктуры и постоянные обстрелы украинских военных.

"Вот это действительно волнует жителей Донецкой и Луганской народных республик. Защита не только жизней, но и от разрушения объектов инфраструктуры. Там газопровод разбили, там лишили город воды. У людей нет элементарных условий для выживания — их это беспокоит. Меньше всего их беспокоят санкции со стороны Соединённых Штатов Америки", — отметил Безпалько.

Эксперт считает, что новые санкции против ДНР и ЛНР напоминают введённые ранее ограничения против Крыма, которые если и представляют для его жителей какое-то неудобство, то совсем незначительное.

22 февраля президент США Джо Байден подписал указ, вводящий в силу санкции против самопровозглашённых республик Донбасса. Они накладывают ограничения на финансирование и инвестирование региона со стороны Соединённых Штатов, а также торговлю с ним.

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Путин о поддержании мира в ДНР и ЛНР. США анонсировали санкции против России. Волатильность рубля
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр лнр сша россия украина богдан безпалько
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