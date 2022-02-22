В Кремле оценили последствия возможного разрыва Киевом дипотношений с РФ

В Кремле считают, что последствия возможного разрыва Киевом дипломатических отношений с Москвой крайне негативно скажутся на последующей судьбе народов обоих государств. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, разрыв дипломатических отношений — это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает всё ещё сложнее, а главное, что не только для государства, но и для народа двух стран", — сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает возможность того, что дипломатические отношения между Киевом и Москвой будут разорваны. Как подчеркнул ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, это является желанием Украины, в том время как Россия выступает против такого шага.

В последнее время ситуация в Донбассе ещё больше осложнилась. В ДНР и ЛНР регулярно сообщают об обстрелах украинскими военными. В связи с этим, а также с большой вероятностью наступления Киева из ДНР и ЛНР была объявлена массовая эвакуация женщин и детей в Россию, и всеобщая мобилизация мужчин.

21 февраля Владимир Путин принял решение признать суверенитет республик Донбасса, потому что, по его словам, Киев не оставил РФ другого выбора, пытаясь решить конфликт в регионе исключительно военным путём.

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