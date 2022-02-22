Джигурда показал центр Донецка после признания Путиным независимости ДНР

Российский шоумен Никита Джигурда снял на видео происходящее в центре Донецка, после того, как независимость ДНР и ЛНР была признана главой РФ Владимиром Путиным.

Актёр находится в шоке от того, во что превратился за считанные дни большой цветущий город.

"Всего в шести километрах от центра Донецка все дома разрушены и полуразрушены от прицельного огня безбашенных хлопцев, палящих по мирным жителям!" — горестно констатировал Джигурда в своём Instagram.

Он подчеркнул, что всё это происходит не где-то на окраине, а в самом центре города — на Киевском проспекте. Артист продемонстрировал множество осколков на земле, иссечённые деревья, разруху и пугающую пустоту, царящую вокруг.

"Когда-то Киевский проспект блистал своей красотой… А теперь сами видите!" — невесело заключил артист.

21 февраля президент РФ Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР после того, как главы народных республик обратились к нему с соответствующей просьбой. 22 февраля обе стороны подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи друг с другом.

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